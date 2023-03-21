كل ما تريد معرفته عن برامج أكاديمية مصر للنقل السككي.. تأهيل لسوق العمل

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن اتخاذ الخطوات اللازمة والترتيبات الخاصة لبدء تنفيذ كل برامج مبادرة أكاديمية مصر للنقل السككي، والذي من المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء بالمعهد القومي للنقل، بالتزامن مع توقيع البروتوكول التنفيذي لافتتاح برامج الأكاديمية بين شركة الستوم الفرنسية وعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل.

برامج أكاديمية مصر للنقل السككي

ترصد «الوطن» في السطور التالية برامج أكاديمية مصر للنقل السككي:

وفق تقرير وزارة النقل، فمن المقرر أن تقدم أكاديمية مصر للنقل السككي، 3 برامج للمشاركين في مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو، وهي الآتي:

أولا: البرنامج التخصصي بالشراكة مع كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق لتدريب عدد 200 مهندس بهدف توسيع مدارك المهندسين المتدربين في أوجه متعددة لأنظمة النقل علي التكنولوجيا الحديثة في مجالات فنية مختلفة مثل «الوحدات المتحركة - نظم الإتصالات والإشارات – كهرباء القوي – التحكم المركزي – ورش الصيانة والتشغيل» وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بواسطة خبراء معتمدين من شركة ألستوم الفرنسية في التخصصات الفنية المختلفة.

تدريب 30 مهندس حديثي التخرج من الجامعات المصرية

ثانيا: البرنامج الفني بالشراكة مع المعهد القومي للنقل لتدريب عدد 30 مهندس حديثي التخرج من الجامعات المصرية المختلفة لتطوير كفاءتهم الفنية وتوفير فرص التعلم والاستفادة من الخبرات العلمية في مجالات السكك الحديدية المختلفة وتخطيط النقل بهدف تأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل في مجال النقل السككي.

ثالثا: البرنامج التدريبي الفني بالشراكة مع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل – وردان لتدريب عدد 70 طالب بالمعهد لإكتساب المهارات العملية من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية للمواقع حول أساليب التشغيل والصيانة للأنظمة الحديثة في مجالات السكك الحديدية والنقل المختلفة.