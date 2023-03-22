تردد قناة الحياة 2023.. تعرض برامج إخبارية وترفيهية ومسلسلات رمضان

باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والإخبارية تقدمها قناة الحياة العامة عبر شاشتها التي تحمل لحو اسم الحياة باللون الأحمر «الحياة الحمرة»، ومع قدوم شهر رمضان وإعلان شركات الإنتاج عن البرامج والمسلسلات المنتظرة خلال شهر رمضان الكريم، يرغب المواطنين في معرفة تردد قناة الحياة 2023 لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان.

تردد قناة الحياة 2023

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن»، تردد قناة الحياة 2023 لمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان، استمراراً للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها.

تردد قناة الحياة 2023 لعرض مسلسلات رمضان

ويأتي تردد قنوات الحياة 2023 كما يلي:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتعرض قنوات الحياة خريطة برامجية متميزة، تلبي اهتمامات الجمهور من مسلسلات درامية وأفلام ومسرحيات وبرامج إخبارية وترفيهية، عن طريق باقة قنواتها المكونة من: الحياة الحمراء، والحياة الزرقاء التي تعرض المسلسلات القديمة، مجانا دون أي اشتراك.

وتعرض شبكة قنوات الحياة عبر شاشتها في شهر رمضان الكريم 2023 هذا العام 5 مسلسلات، هي: مسلسل «حضرة العمدة» حصرياً، و«سره الباتع، ورسالة الإمام وجميلة، وعلاقة مشروعة»، هذا بالإضافة إلى باقة متميزة من البرامج والتي من بينها الحياة اليوم وحياة كريمة ونشرات الأخبار الحية.