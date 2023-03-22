وفاة مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية «الأسبق» بعد صراع مع المرض

توفى الطبيب محمد عادل مدير مرفق إسعاف الاسماعيلية الأسبق، مساء اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، وإجرائه عدة جراحات في السنوات الأخيرة.

ودخل الطبيب محمد عادل غرفة العناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي قبل أسبوع تقريبا، إلا أن حالته الصحية تدهورت بسبب اضطراب العلامات الحيوية، وتوقف بعض الأجهزة في الجسم عن العمل، وتوفى مساء اليوم.

وأعلنت أسرة الطبيب محمد عادل، تشييع جثمانه ظهر غد الخميس من مسجد المطافي في مدينة الإسماعيلية بمقابر الأسرة بمنطقة الشهداء، فيما نعى الطبيب عدد كبير من أهالي الإسماعيلية.

عادل مديرا لإسعاف الإسماعيلية

تولى الدكتور محمد عادل منصب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية في عام 2013، ونجح خلال فترة قصيرة في رفع كفاءة المرفق، وزيادة عدد السيارات بشكل كبير وتحسين الخدمة.

وتولى منصب مدير إسعاف الإسماعيلية لمدة 5 سنوات متواصلة، شهدت فيها الإسماعيلية العديد من الأحداث المهمة، بينها بطولة أمم أفريقيا، وتوليه قائد أطقم التدخل السريع.

أزمة صحية في السنوات الأخيرة

وأجرى الطبيب محمد عادل العديد من الجراحات خلال السنوات الماضية، بسبب أزمة مرضية أثرت على عمل بعض الأجهزة في الجسم بشكل طبيعي، ما تسبب في فقدانه القدرة على الطعام، وممارسة حياته بشكل طبيعي.