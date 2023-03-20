تجديد حبس 3 سيدات بتهمة اقتحام مدرسة وإصابة مديرها في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم الإثنين بتجديد حبس 3 سيدات 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باقتحام مدرسة ابتدائية وإصابة مدير المدرسة بجروح باستخدام أسلحة بيضاء.

تفريغ الكاميرات في الواقعة

وواجهت جهات التحقيق بالإسماعيلية المدرسات بتفريغات الكاميرات لحظة اقتحامهم المدرسة والاعتداء على العاملين بها وإثارة حالة من الهلع بين الطلاب والأطفال.

كما تحفظت جهات التحقيق على الأسلحة البيضاء المستخدمة، مع رصد كافة التلفيات بأثاث المدرسة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتفاصيلها والتي أكدت الاعتداء علي مدير المدرسة.

وواجهت المتهمين الثلاث بتقرير الصحة المبدئي للمجني عليه مدير ممدرسة عبده الزملوط للتعليم الأساسي بقرية الضبعية التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية والمثبت به عدة جروح في مختلف الجسم.

التحريات: دخلن للاعتداء على طالب في المدرسة

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمركز الإسماعيلية عن أن المتهمات اقتحمن المدرسة لمحاولة الوصول إلى طفل بها والاعتداء عليه لقيامه بالاعتداء على نجل إحداهن، إلا أن مدير المدرسة تصدى لعملية اقتحامهم الفصل.

وألقى ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية القبض علي المتهمات بعد تحديد هويتهم بساعات وحررت الشرطة المحضر رقم 1930 وبعرضهم علي النيابة العامة أصدرت قرارها المُقدم.