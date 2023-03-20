«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية في الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلة طبية، اليوم الاثنين قافلة طبية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عمل المبادرة وحرصها على الارتقاء بحياة المواطن الأكثر احتياجا، فتعمل على تطوير سُبل حياته في القطاعات المختلفة كقطاع الصحة والإسكان وغيرها من القطاعات المختلفة، ومن هذا المنطلق تطلق المبادرة قوافل طبية في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

مكان تواجد قافلة حياة كريمة في الإسماعيلية

تتواجد القافلة الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في مركز شباب السويدات بمركز ومدينة القصاصين، وتستمر في تقديم خدماتها للمواطنين على مدار يومين، بداية من اليوم وتستمر حتى غدا، الثلاثاء، وذلك تحت إشراف الدكتور على حطب وكيل وزارة صحة المحافظة، وتقدم القافلة خدماتها للأهالي في المنطقة بالمجان بهدف التخفيف عنهم.

التخصصات الطبية

وتضم القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 6 تخصصات طبية مختلفة، مما يساهم في تقديم خدمة طبية شاملة للمواطنين والأهالي الأكثر احتياجا في المحافظات، وضمت القافلة التخصصات التالية:

- الباطنة

- الأطفال

- الأنف والأذن

- الجلدية

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

-خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر"

- الأشعة

- التحاليل الطبية

هذا بالإضافة إلى توافر صيدلية تضم أنواع مختلفة من العلاج، تصرف مجانا للأهالي، أما عن الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو إجراء عمليات جراحية يتم نقلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.