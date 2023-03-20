فرص عمل في الإسماعيلية برواتب 4500 جنيه.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن توافر فرص عمل للذكور فقط في إحدى المشروعات القومية التابعة للشركة الوطنية للزراعات والمحميات، برواتب تبدأ من 4500 جنيه.

وقال بيان رسمي محافظة الإسماعيلية إن فرص العمل في الإسماعيلية تشمل مهندسين زراعيين (ذكور فقط) من تخصصات البساتين والمحاصيل الزراعية، و1000 عامل زراعي ذكور وإناث مؤهل متوسط أو إعدادي حتى سن 40 عاما، بعدد ساعات 8 ساعات يوميا.

شروط الالتحاق بفرص عمل في الإسماعيلية

واشترطت الشركة بالنسبة للذكور أن يتجاوز السن 18 عاما وتقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها، وعلى من يرغب التقدم بأوراق عمله غدا الثلاثاء بمقر الشركة بقطاع أبو سلطان على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي في تمام التاسعة صباحا.

فرص عمل بالإسماعيلية برواتب 6200 جنيه

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير فرص عمل في شركة بجمعية العاشر من رمضان على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، لـ9 أشخاص، بينها 3 وظائف لعمال مخزن و6 وظائف كمندوبي مبيعات.

وقالت وزارة القوى العاملة إن الرواتب تبدأ من 2800 جنيه حتى 6200 جنيه، بشرط أن يكون المتقدم حاص على مؤهل متوسط أو مؤهل عال ولديه خبرة عامين على الأقل في العمل.