محلل مالي لقناة القاهرة الإخبارية: الفيدرالي الأمريكي تأخر في رفع أسعار الفائدة

قال مازن سلهب، المحلل المالي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنسبة 0.25% مرتبط بمصادقية الفيدرالي الأمريكي في الأسواق العالمية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الفيدرالي الأمريكي لا يمكن أن يغير سياسته من أجل انهيار بنك أو بنكين.

التأخر في رفع الفائدة

وأوضح أن عدم رفع الفائدة الآن قد يوصل رسالة خاطئة للأسواق بأن الأمور بدأت في الاستقرار، فرفع الفائدة هو الإجراء الصحيح في الوقت الخاطئ، فهو أصلا تأخر في رفع الفائدة، الذي لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

وذكر أن التحدي الآن بعد وصول الفائدة إلى 5% أن الفيدرالي لن يرفع الفائدة مجددا، بل سيبقي على سياسته المتكيفة، ولن ننتظر إلى بداية 2024 ليغير الفيدرالي هذه السياسة، فكل مرة تاريخيا يبدأ في رفع الفائدة لا ترتفع إلى أكثر ما كانت عليه من قبل.

الفيدرالي الأمريكي

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يتحمل هذا التغير السريع في العالم، لأنه من غير الواضح من يقود من، هل يقود الفيدرالي الأمريكي الأسواق أم تقود الأسواق الفيدرالي الأمريكي، وأعتقد أن ما حدث من انهيار للبنوك الأمريكية راجع لسوء قراءة مخاطر السوق المصرفية.

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 5%، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وانطلق الثلاثاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي استمر لمدة يومين، وبهذا يكون الاجتماع الثاني في 2023، لتحديد سعر الفائدة، في الوقت الذي يشهد القطاع المصرفي الأمريكي اضطرابات قوية، بعد انهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، أبرزها سيليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر.