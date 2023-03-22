خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم

قال الدكتور نسيب غبريل، الخبير الاقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، مضطرا، وذلك بسبب مواجهة التضخم.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ضخ التريليونات من الدولارات جراء جائحة كورونا، أدى الى التضخم ورفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، ومستويات مرتفعة في آواخر عام 2022.

تداعيات سلبية

وأوضح غبريل، أن هذا الارتفاع السريع في أسعار الفائدة والذي وصل إلى أعلى مستوى له في آخر 30 عامًا، كان له تداعيات سلبية آخرها إفلاس 3 مصارف.

وتابع أن الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، بغية كبح جماح التضخم، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، أخذت الاحتياطات اللازمة من أجل منع انتشار أزمة بنك سيلكون فالي، إلى القطاع المصرفي ككل.

رفع سعر الفائدة

ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 5%، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأنطلق الثلاثاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي استمر لمدة يومين، وبهذا يكون الاجتماع الثاني في 2023، لتحديد سعر الفائدة، في الوقت الذي يشهد القطاع المصرفي الأمريكي اضطرابات قوية، بعد انهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، أبرزها سيليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر.