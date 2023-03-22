الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الإمارات للتهنئة بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد، عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي، على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها الشقيق دوام الخير والتقدم والازدهار.