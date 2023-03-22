الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس مجلس السيادة السوداني للتهنئة بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إذ أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.