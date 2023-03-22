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الرئيس السيسي يجري اتصالا برئيس مجلس السيادة السوداني للتهنئة بحلول رمضان

كتب:

محمد أبو عمرة
09:46 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إذ أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.