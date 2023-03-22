السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقدم الرئيس التهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والتقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب محمد المنفي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، معرباً عن خالص أمنياته لمصر والشعب المصري بالاستقرار والرخاء.