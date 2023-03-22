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السيسي يجري اتصالا برئيس المجلس الرئاسي الليبي للتهنئة بحلول رمضان

كتب:

محمد أبو عمرة
09:48 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وقدم الرئيس التهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والتقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب محمد المنفي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، معرباً عن خالص أمنياته لمصر والشعب المصري بالاستقرار والرخاء.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.