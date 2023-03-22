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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بحلول شهر رمضان في اتصال هاتفي

كتب:

محمد أبو عمرة
09:49 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص أمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس، عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، متمنياً لمصر حكومة وشعباً دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.