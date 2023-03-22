محافظ الغربية يفتتح مطبخي «مصر الخير» و«سفراء السعادة» لتقديم وجبات لغير القادرين

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، مطبخين لطهو وتجهيز وجبات إفطار متكاملة للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين طوال الشهر الفضيل بمركزي كفر الزيات وطنطا، ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة منذ عدة أيام لتوحيد الجهود بين الجمعيات والمؤسسات بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

مطبخ مصر الخير 350 وجبة

وتفقد المحافظ مطبخ جمعية مصر الخير، المجهز بشكل متكامل بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات لتقديم عدد 350 وجبة متكاملة العناصر يومياً للصائمين في شهر رمضان المعظم، حيث يتوافر بالمطبخ لحوم ، أرز، خضار، خبز، حلوى، فاكهة ومياه شرب.

مطبخ سفراء السعادة 500 وجبة

كما تفقد «رحمي» مطبخ جمعية سفراء السعادة بسبرباي، الذي يقدم وجبات ساخنة للصائمين غير القادرين بعدد 500 وجبة يومياً، يشارك في إعدادها طهاة ماهرون ويوزعها ويقدمها المتطوعون في صورة متكاملة للتضامن والتكافل بين فئات المجتمع في أيام الشهر الفضيل.

الأسر الأكثر احتياجًا

ومن جانبه أشاد المحافظ بالمطبخين وما يقدمانه من وجبات تكفي الأسر الأكثر احتياجا بالقرى وكذلك بمشاركة الشباب وتعاونهم وإحساسهم بالمسئولية تجاه المجتمع، مؤكدا أن مصرنا ستظل في ترابط وتماسك وتكافل، الذي يظهر واضحاً في هذه الأيام المباركة وفي أوقات الشدة لتعكس أصالة الشعب المصري وتماسكه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.