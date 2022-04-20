وجبات ساخنة يوميا لإفطار غير القادرين في الشهداء.. «حملة بدأت من سنين»

ضرب شباب زاوية الناعورة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أروع الأمثلة في عمل الخير خلال شهر رمضان المبارك، من خلال حملة إفطار صائم، والتي تقدم الوجبات الساخنة لغير القادرين من أهالي القرية، بمشاركة عدد كبير من الشباب المتطوعين الذين يقومون بالعديد من الأنشطة الخيرية والخدمية على مدار العام، ويختتمونها بالحملة التي يتم تنظيمها كل عام في كل أيام شهر رمضان المبارك.

حملة إفطار صائم في زاوية الناعورة بالمنوفية

وتقدم حملة إفطار صائم في المنوفية، الوجبات الساخنة والمشروبات لغير القادرين من أهالي القرية بواقع 200 وجبة، على أن تكفي الوجبة الواحدة الأسرة كلها، وتشمل لحوم أو فراخ أو أسماك وكفتة، وكذلك الأرز أو المكرونة، فضلا عن السلطات والمشروبات التي يتم توزيعها بشكل يومي، لكي لا تحتاج الأسر لعمل أي طعام في المنزل خلال شهر رمضان.

شباب وسيدات يشاركون في تجهيز الوجبات

سامح الورداني، أحد مسؤولي حملة إفطار صائم في قرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، يؤكد أن الحملة تقوم بدور كبير في تقديم الوجبات الساخنة الجاهزة لغير القادرين من أهالي القرية تسهيلا عليهم، مؤكدا أن الوجبات يتم تقديمها بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، بعد إعداد الطعام في مطبخ داخل أحد منازل المتطوعين بمشاركة عدد كبير من الشباب والسيدات في طهي الطعام.

الحملة التي لاقت قبولا ونجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بحسب مسؤول حملة إفطار صائم في المنوفية، جرى تدشينها قبل عدة سنوات، وتقدم الوجبات بالجهود الذاتية، فضلا عن توزيع شنط رمضان على غير القادرين وذبح المواشي وتوزيعها على غير القادرين بمناسبة شهر رمضان المبارك.