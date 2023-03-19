«تحيا مصر»: نستهدف إيصال وجبات ساخنة للإفطار والسحور لمليوني صائم

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الصندوق مواظب على قوافل الخير التي يقوم بها بشهر رمضان المعظم، لافتًا إلى حرص الصندوق على إقامة مجموعة مختلفة من الخدمات والأنشطة المختلفة التي ينظمها ندوق تحيا مصر مع بداية شهر رمضان وخلاله، لتوفير الإحتياجات المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى إسعاد المواطنين سواء من خلال تقديم الهدايا العينية وبتقديم ملابس العيد، وبكل ما من شأنه إدخال الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية.

قافلة لتوزيع المواد الغذائية بسوهاج خلال ساعة

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أنّ البداية دائمًا تكون بتوفير المواد الغذائية كافة، فكانت البداية من القاهرة ثم الفيوم وخلال ساعة بإذن الله ستصل قافلة محافظة سوهاج، كاشفًا عن محاولات صندوق تحيا مصر أطنان من المواد الغذائية الجافة في شكل كرتونة إضافة إلى وجود البروتين بشكل لحوم أو دواجن فضلًا عن والخضروات والفواكه.

تحيا مصر: نستهدف الوصول لمليوني صائم

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر أن الصندوق يستهدف زيادة عدد المطابخ لتحضير الوجبات الساخنة التي توفر وجبات الإفطار والسحور، والوصول إلى 2 مليون صائم، متابعًا: «عايزسن نوصل ان شاء الله لـ 2 مليون صايم، بإذن الله يكون لينا الثواب ونقدر نوصل للعدد الكبير ده من الصائمين وده بفضل كل مشارك معانا من أصغر مساهم لأكبر مساهم».