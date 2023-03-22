البابا تواضروس يدعو للمشاركة في مبادرة «ساعة الأرض» لإنقاذ الكوكب

دعا البابا تواضروس الثاني بابا إلإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى المشاركة في مبادرة «ساعة الأرض» الصادرة عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك في ختام عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقد مساء اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس: ساعة الأرض تهدف لإنقاذ الكوكب

وقال قداسة البابا: «تنظم الأمم المتحدة مبادرة عالمية بهدف إنقاذ كوكب الأرض، تحمل اسم ساعة الأرض حيث تخصص ساعة من يوم السبت الأخير من شهر مارس سنويًا يتوقف فيها من سيشارك في المبادرة عن استخدام الكهرباء، وهذه الساعة توافق بتوقيت مصر من الساعة الثامنة ونصف وحتى التاسعة ونصف مساءً من يوم السبت المقبل».

البابا: لنعتبرها ساعة للتأمل والصلاة

وتابع: «أدعوكم جميعًا للمشاركة في هذه المبادرة من أجل إنقاذ كوكب الأرض، نطفئ فيها الأنوار ونفصل التيار الكهربائي ولنعتبرها ساعة للهدوء والتأمل والصلاة والراحة».