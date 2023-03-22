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البابا تواضروس يكرم أسر الأبناء ذوي الإعاقة السمعية ويحذر من زواج الأقارب

كتب:

مريم شريف
10:43 م | الأربعاء 22 مارس 2023
البابا تواضروس يكرم ذوي الإعاقة

البابا تواضروس يكرم ذوي الإعاقة

كرّم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، 23 أسرة من الأسر التي بها أبناء وبنات لديهم إعاقة سمعية، ضمن فعاليات احتفال الكنيسة بعيد الأسرة، جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس يكرم الأبناء ذوي الإعاقة

وقدم فريق «اسمعني» المكون من ذوي الإعاقة السمعية، ترنيمتين، طلبوا التقاط صور مع قداسة البابا بمشاركة أسرهم، وخدام وخادمات هذه الأسر التابعين لمركز الرجاء بكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، مصر الجديدة.

وأشار البابا، إلى مجهودات الخدام والخادمات الكبرى في هذه الخدمة عمومًا، وكذلك في ترتيب فقرات احتفال اليوم.

البابا تواضروس يحذر من زواج الأقارب

وحذر البابا تواضروس من زواج الأقارب، وضرورة التوعية بالأمراض الوراثية الناتجة عن هذا الزواج، قبل ارتباط المقبلين على الزواج، وأهمية قراءة تقرير هام صادر عن المركز القومي للبحوث، يرصد المخاطر الصحية الناجمة عن زواج الأقارب.

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