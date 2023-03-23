حكاية كنيسة تعلق زينة رمضان منذ 8 سنوات في الشرقية: مفيش فرق بينا

تزينت جدران كنيسة القديسة دميانة بمدينة القنايات في الشرقية بزينة رمضان، للعام الثامن على التوالي، ومنها الفانوس والهلال، في مشهد يعكس الوحدة الوطنية الترابط، بين شطري الأمة «الأقباط والمسلمين».

مشاركة المسلمين الاحتفال بشهر رمضان

من جهته، قال القس إيليا أسعد ماهر، راعي كنيسة القدية دميانة بمدينة القنايات، لـ«الوطن»: «اعتدنا منذ سنوات طويلة، على مشاركة المسلمين الاحتفال بشهر رمضان الكريم، فمنذ كنا أطفالا وحتى الآن نشارك المسلمين في تعليق الزينة وأجواء الفرحة تعم على مدينة القنايات بأكملها، مثل باقي أنحاء الجمهورية»، مشيرا إلى أنهم بدأوا تعليق الزينة على الكنيسة منذ 8 سنوات.

وتابع «ماهر»: «جميعنا نفرح بالصيام، والزينة تظل معلقة طوال شهر رمضان على جدران الكنيسة»، لافتا إلى أن الأجواء الروحانية تعم المكان وتتعدد مظاهر الفرحة بتوزيع التمر والمشروبات على المارة في الشارع وقت الإفطار، ومشاهد صناعة الكنافة والقطايف وبيع الفوانيس، لافتا إلى أن المصريين سيظلوا على قلب رجل واحد في الأفراح والأحزان والمحن والرخاء.

واختتم حديثه قائلا: «رمضان رسالة حب وتسامح، وندعو الله أن يعم مصر الاستقرار والأمن والأمان دائما».

أحد الأهالي: كلنا شخص واحد

في السياق ذاته، قال محمود العرباوي، أحد أهالي مدينة القنايات، إنه في المدينة لا يوجد مسلم ومسيحي، كلنا شخص واحد، وفي شهر رمصان كل عام يحضر القس إيليا زينة رمضان والشباب المسلمين، والأقباط يعلقونها.

وأضاف: «احنا وإخواتنا والاقباط نشارك بعضنا في الأعياد ونقدم التهاني والحلوى، وهي أجواء محبة وخير وبركة، ومفيش فرق».