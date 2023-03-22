مديرية الرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة «زينة رمضان» في مراكز الشباب

أطلقت إدارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة تزيين مراكز الشباب للعام الثالث على التوالي احتفالًا وابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

مسابقة أفضل مركز شباب في رمضان

تشمل المبادرة « مسابقة لأفضل مركز شباب « في تزيين المراكز بزينة رمضان بمشاركة خمس شباب من أعضاء المركز على ان يتم التسابق لاختيار افضل مركز تم تزيينه على مستوى كل ادارة فرعية ليفوز بالمسابقة 8 مراكز شباب على مستوى المحافظة .

إدخال البهجة على مراكز الشباب

تهدف المبادرة إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك وتشجيع الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم .

جدير بذكر أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم والدورات الرمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة وسهرات رمضانية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع ، وكذلك عدد من الندوات الدينية يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب .