زينة رمضان تربط مسجدا بكنيسة في محافظة قنا

الترابط والمحبة بين المسلمين والأقباط بمصر ليس وليد اللحظة، ولكن ممتد عبر العصور، وليس قائم على المعاملات والمودة في المناسبات سواء في الأعياد والمناسبات الدينية الأخرى، ولكن بين أماكن العبادة، وهو ما جسدته صور تعليق الزينة الرمضانية بين كنيسة ومسجد في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وقال «لوقا مجلع» أحد أبناء نجع حمادي، إن روح المحبة تجمع بين المسلمين والمسيحين في نجع حمادي، والكل نسيج واحد في كل المناسبات.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، إن المشاركة في تعليق زينة رمضان مع المسلمين يتجدد مع كل رمضان من كل عام.

ويقول بسام عبدالحميد، من أهالي نجع حمادي، إن المشاهد الدالة على الوحدة الوطنية، خاصة تعليق الزينات والفوانيس بين المسجد والكنيسة، كان له أثر بالغ في نفوس الجميع، والكل ينتظر شهر رمضان المبارك، كما حدث في المدينة بين كنيسة العذراء مريم ومسجد السلام.

وأوضح «عبدالحميد»، أن الشعب المصري، وخاصة في محافظة قنا، نجد العديد من الاختلافات في الفكر والثقافات وشجرة العائلات، إلا أن اختلافنا لا يقف عائقًا في جميع المناسبات، ومشاركة مشاعر الحزن والفرحة، فعندما يهل علينا شهر رمضان المبارك، يستقبله الجميع بمشاعر السرور والمحبة.