ما حكم شرب المياه مع أذان الفجر؟.. «الإفتاء» تجيب

يتسائل الكثير من المسلمين مع بداية كل شهر رمضان من كل عام، عن بعض الأحكام، ومنها «حكم شرب الماء مع أذان الفجر»، وهو السؤال الذي تناولته دار الإفتاء من قبل عبر حساباتها الرسمية.

ما حكم شرب الماء مع أذان الفجر؟

وحول حكم شرب الماء مع أذان الفجر في رمضان، أكدت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال الوارد إليها، أن الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» [البقرة: 187]، والخيطان: بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني.

وأوضحت الدار أنه أول ما يبدو من الفجر الصادق، وهو المسيطر المنتشر المعترض في الأفق كالخيط المحدود، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ، وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال أحد المتابعين: «يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من السحور قبل أذان الفجر، وذلك حتي لا يقع فى شبهة»، لافتة إلى أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان وذلك لأن الله تعالى أوجب الإمساك مع عند دخول الفجر».

الإمساك عن المفطرات بعد سماع أذان الفجر

واستشهدت الإفتاء في حكم عدم إباحة الشرب بعد الأذان بقول الله عزوجل «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مطالبة المسلمين بالإمساك عن المفطرات بعد سماع أذان الفجر.

وأوضحت «الإفتاء»، أن الله سبحانه وتعالي أباح الأكل والشرب إلي طلوع الفجر «الأذان»، ولكن إذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات التي أحلها الله سبحانه وتعالي، لافتة إلى أن من شرب الماء وهو يسمع أذان الفجر فعليه القضاء إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر.