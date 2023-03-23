مصرع طالب غرقا في نهر النيل بسوهاج

لقي طالب عشريني مصرعه غرقا، إثر قيامه بالاستحمام في نهر النيل، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، ولعدم إجادته السباحة غرق به، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

مصرع طالب غرقا

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بغرق طالب بنهر النيل في ناحية قرية شطورة بدائرة مركز طهطا، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري وتبين غرق «أحمد ي ا ح» 19 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية.

لعدم إجادته السباحة غرق في النيل

أفاد كل من شقيقه «هيثم.ي.ا.ح» 34 عامًا، سائق «أحمد.ع.ا» 16 عامًا، طالب «شاهد واقعة»، ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر النيل رفقة الثاني ولعدم إجادته السباحة غرق به.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.