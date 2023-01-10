هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. «الإفتاء» تجيب

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟، سؤال زاد البحث عنه عبر محرك البحث الشهير جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون من رواد السوشيال ميديا عن إجابته، حول ما إذا كان الاستحمام يغني المسلم عن الوضوء ويحق له الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء أم لا، وإذا صلى هل تكون صلاته صحيحة؟.

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟، من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة «من شروط صحة بعض العبادات، كالصلاة والطواف ومس المصحف الشريف، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل، ومن الحدث الأصغر تكون بالوضوء».

وأضافت حول سؤال هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟، «يصح شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر، لأنه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء».

دار الإفتاء تجيب عن سؤال هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟

وتابعت «يشترط للاستغناء عن الوضوء في حالة الاغتسال (الاستحمام) ليوم الجمعة أو للنظافة الشخصية ونحو ذلك، أن ينوي المغتسل رفع الحدث الأصغر، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وعلى صعيد آخر، قالت دار الإفتاء، منذ قليل، ضمن حملة «اعرف الصح» عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه، بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.