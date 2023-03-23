اعترافات المتهم بقتل زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه.. هكذا تخلص منهم

كانت تظهر عليه علامات الغلظة والقسوة فلم تظرف عيناه الدمع على فراق رفيقة دربه وابنتيه، ظهر «عاطف» أمام النيابة العامة شارد الذهن، وكشف أسرار جريمته المروعة وقتل «منى السروجي» وابنتيهما «زينة وجميلة» خنقًا وأن المتهم تمكن من تنفيذ الجريمة وخنق أفراد أسرته واحدة تلو الأخرى وقت النوم داخل منزل الأسرة في طنطا، وفق تحقيقات النيابة العامة.

خطة الجريمة

وأضاف المتهم بقتل زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه أمام النيابة العامة في جلسة أمس، أنه خطط للتخلص من زوجته وابنتيه أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن تعبأت الشقة بالغاز.

المتهم بقتل صيدلانية طنطا يكشف أسرار الجريمة

وتابع المتهم بقتل زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه في تحقيقات النيابة، بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتلها وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثث هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.

وبمواجهة المتهم، اعترف أنه نفذ الجريمة بعد أن خطط لها قبل أيام من التنفيذ وبعد انتهاء جلسة التحقيق، قررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم بقتل زوجته صيدلانية طنطا وابنتيهما

وشرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن» عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات، وهي الإعدام شنقًا، مضيفًا: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)».

وخرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».