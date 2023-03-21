تشييع جثامين صيدلانية طنطا وابنتيها ضحايا الاختناق بالغاز «صور»

شيع أهالي مدينة طنطا، جثمان صيدلانية وابنتيها، واللاتي لقين مصرعهن في منزلهن بشارع الحمزاوي، دائرة قسم شرطة أول طنطا، إثر تعرضهن لاختناق بالغاز، بعد أن فتح الزوج عليهن الغاز وخرج من الشقة وهن نائمات.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثامين الضحايا عقب صلاة العصر، من مسجد عواره، وتم تشييع جثمان صيدلانية طنطا وابنتيها ودفنهن بمقابر العائلة في مسقط رأسهن بطنطا.

شبهة جنائية

وكشفت التحقيقات أن وراء الواقعة شبهة جنائية، والمتهم هو زوج الصيدلانية ووالد الفتاتين، وأنه قام بفتح غاز البوتاجاز عليهن مستغلاً نومهن، وأقفل عليهن الشقة السكنية، وذلك بسبب تراكم الديون عليه.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة صيدلانية في طنطا وابنتيها داخل شقتهن بشارع الجيزاوي بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبالانتقال والمعاينة تبين أن الوفاة بسبب الاختناق بالغاز، وهناك شبهة جنائية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المنشاوي العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

وكشفت جهات التحقيق أن الطبيبة الصيدلانية تدعى منى السروجي وتبلغ من العمر 42 عاما، وابنتيها «زينة» 17 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، و«جميلة» 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، وأن الجثث عثر عليها ملقاة في صالة الشقة السكنية المتواجدة في شارع الحمزاوي بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وأن وراء الواقعة زوجها، صيدلي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.