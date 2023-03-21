آخر ما كتبته صيدلانية طنطا وابنتاها قبل رحيلهن: ورد قرآني وعلاج الهم

حرصت الدكتور منى السروجي، والمعروفة إعلاميا بـ«صيدلانية طنطا»، ضحية القاتل الصامت، وابنتيها، على نشر ورد قرآني بشكل يومي عبر صفحاتهن على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

علاج الهم والحزن

وتضمنت صفحة صيدلانية طنطا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نشر عدد من آيات القرآن الكريم، بشكل يومي، وعليها تعليق «الورد اليومي»، إلى جانب نشر طريقة العلاج من الهم والحزن «إذا أصابك هم أو غم أو حزن، فقل اللهم إني عبدك ابن عبدك، راض بقضائك».

تفاصيل الوفاة

وكشفت جهات التحقيق بقسم أول طنطا، أن الدكتورة منى السروجي، تبلغ من العمر 42 عاما، وابنتاها «زينة»، 17 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، و«جميلة»، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، والزوج طبيب صيدلانيا يدعى أحمد عاطف، وأن الجثث عُثر عليها ملقاة في صالة الشقة السكنية المتواجدة في شارع الحمزاوي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على جثث صيدلانية وابنتيها داخل شقتهن، وبالانتقال والمعاينة تبين أن وراء الوفاة الاختناق بالغاز، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى المنشاوي العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة.