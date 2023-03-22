قصة الناجي الوحيد من جريمة «صيدلانية طنطا وابنتيها».. وقانوني يوضح عقوبة الأب

نجا «أحمد عاطف» طالب الهندسة من موت محقق، فوجوده خارج المنزل ساهم في نجاته وقت واقعة مقتل والدته منى السروجي «صيدلانية طنطا»، وشقيقتيه «زينة وجميلة» خنقًا بالغاز على يد والده الذي نفذ الجريمة انتقامًا من أسرته بزعم أنَّه يمر بضائقة مالية بعد أن تراكمت الديون عليه.

تسريب غاز وقتل

عاد طالب الهندسة نجل صيدلانية طنطا إلى المنزل مسرعًا بعد اتصال هاتفي من والده أخبره بوجود تسريب غاز في المنزل واختناق والدته وشقيقتيه، وجد الطالب جثامين أسرته ملقاة في صالة المنزل الأمر الذي أصابه بحالة من الذهول وظل شارد الذهن من هول المفاجأة حتى انكشفت الجريمة المروّعة وتبين أنَّ والده هو من دبر لتلك الجريمة

كيف نجا طالب الهندسة من الموت؟

قال الطالب الناجي من الموت في تحقيقات النيابة إنَّه لم يكن موجودًا في المنزل وقت حدوث الجريمة وأنَّه كان بصحبة زميله لمراجعة بعض الدروس في الجامعة فهو طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة وأنَّه غادر المنزل قبل معرفته وفاة والدته وشقيقتيه بقرابة ساعتين وأثناء وجوده بصحبة زميله تلقى اتصالًا من والده طلب منه الحضور بسرعة وأبلغه بالحادث.

معاينة النيابة لمسرح الجريمة

وأفادت معاينة النيابة العامة لمسرح جريمة قتل صيدلانية طنطا وابنتيها أنَّ باب الشقة والنوافذ لم تظهر عليها أي آثار عنف ما يوضح أن الشقة لم يدخلها أي شخص غريب عن الأسرة بطريقة غير شرعية، وأن وصلات الغاز الطبيعي سليمة وليس بها أي تسريب بحسب الفنيين بشركة الغاز وأن الغاز تم فتحه بفعل فاعل وبمواجهة المتهم بتلك الأدلة اعترف بجريمة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

عقوبة المتهم بقتل زوجته وابنتيه

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنَّ عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا، وفق توصيف الاتهام المنسوب إليه من قبل النيابة العامة، وأن النيابة العامة إذا ما أقامت أدلة الاتهام على المتهم من خلال تقارير الأدلة الفنية الخاصة بالقتل بداية من شركة الغاز التي أكّدت على سلامة والصلات ولم يحدث فيها تسريب وأن الغاز تم فتحه بفعل فاعل وكذلك تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثامين بالإضافة إلى اعتراف المتهم فهو سيد الأدلة.