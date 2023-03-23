«الأزهر» يشيد بمنح اللاعبين المسلمين بالدوري الإنجليزي فرصة الإفطار في المباريات

أشاد مرصد الأزهر الشريف بالمبادرة البريطانية؛ لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار في أثناء مباريات الدوري الإنجليزي التي تلعب خلال أيام شهر رمضان المبارك.

مبادرة بريطانيا

وعلق مرصد الأزهر الشريف، قائلا في منشور له عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» عن المبادرة البريطانية: «في مبادرة تُعبر عن احترام ثقافة الآخر، ومراعاة عبادات اللاعبين المسلمين بالدوريات الإنجليزية، أصدرت السلطات الرياضية في إنجلترا تعليمات جديدة لحكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري البطولة الإنجليزية، بإضافة استراحة أثناء المباريات المسائية طوال شهر رمضان لمنح اللاعبين المسلمين فرصة للإفطار».

وتابع مرصد الأزهر الشريف: «دفع صيام عدد من اللاعبين المسلمين، مسؤولي المباريات لإصدار قرار بتخصيص استراحة في المباريات المسائية ليتمكنوا من الإفطار».