مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الأردن.. غدا يبدأ صيام رمضان

كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الأردن، إذ أن اليوم هو آخر يوم في شهر شعبان وغداً هو أول يوم في شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الأردن

وفيما يتعلق بـ مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الأردن، تقام صلاة الفجر الساعة 5:17 صباحاً والشروق 6:34 صباحاً وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:53 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

وبحسب دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهامشية، في بيانها حول مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن، سيكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و40 دقيقة، وستختلف تلك المدة يومياً.

غداً أول أيام شهر رمضان في الأردن

وذكرت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهامشية، أن غداً الخميس 23 مارس الجاري، هو أول يوم لشهر رمضان المبارك بعدما تعذر رؤية الهلال في عدة دول منها مصر وفلسطين والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.