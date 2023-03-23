«صحة النواب»: ننتظر رأي الجهات المعنية في صياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ اللجنة البرلمانية في انتظار إرسال الجهات المعنية رأيها النهائي في صياغة المواد المتعلقة بمشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأشار النائب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية إصدار هذا القانون، لاسيما وإنه يمس الصحة العامة للمواطنين، وينظم العلاقة بين متلقي الخدمة العلاجية والقطاع الطبي.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه على الرغم من اهتمام الدولة بالإصلاح التشريعي، إلا أن مصر لا تزال من الدول القليلة في العالم، التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسؤولية الطبية، لافتا إلى أنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذى تقدم به يتضمن إنشاء صندوق حكومي، للتعويض عن أضرار المسؤولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار.

تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب

ويتضمن مشروع القانون، الذى تقدم به رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من المواد التي تتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المريض وصاحب العمل والمنشأة الطبية، كما يضم مجموعة من العقوبات، منها عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة، الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى.

كما نص على عقوبة الحبس والغرامة، التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسؤولية الطبية، بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.