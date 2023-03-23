جامعة أسيوط تنظم حفل عيد الخريجين الأول لبرنامج بكالوريوس التمريض المكثف

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على سعي إدارة الجامعة المتواصل لزيادة البرامج التعليمية المتطورة والتخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية في مختلف القطاعات و بالأخص القطاع الطبي و تحرص الجامعة بدورها على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال انطلاق حفل عيد الخريجين الأول لبرنامج بكالوريوس التمريض المكثف، والذي نظمته كلية التمريض تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، وشهد حضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة سماح عبداالله عميدة كلية التمريض، والدكتورة فاطمة رشدي وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت خميس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة إكرام إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العلىا ، و الدكتورة ايمان سيد مدير البرنامج ، والدكتورة انتصار محمد يونس عميد كلية التمريض بجامعة سنفكس، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية و بمشاركة خريجين البرنامج .

مهنة التمريض

وأكد الدكتور أحمد عبد المولي أن هذه الاحتفالية فخر للجامعة وللطلاب أنفسهم، مؤكدا أن مهنة التمريض أصبحت مهنة مهمة وسامية على مستوى العالم موجها النصيحة للخريجين بأن يمثلوا الجامعة خير تمثيل في كل المستشفيات التي سيعملون بها ، مؤكداَ على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم ولمساعدتهم على أداء رسالتهم على الوجه الأكمل متمنياَ لهم مزيداً من التقدم والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.

وأعربت الدكتورة سماح عبدالله عن سعادتها بتخريج الدفعة الأولي من البرنامج وتقدمت بالتهنئة إلي الخريجين الجدد في يوم عرسهم اليوم وتكليلاً لجهدهم وعملهم المتواصل خلال الأعوام الماضية وكذلك أولياء أمورهم أصحاب الفضل علىهم ويحصدون اليوم ثمار ما زرعوا على مر سنوات متتالية من التربية السليمة والغرس الصالح، معربةً عن سعادتها وفخرها بتخريج 96 قامة علمية من التمريض ينضمون إلى الجيش الابيض و المؤهلين للقيام بواجبهم الإنساني والوطني.

رحلة العمل والتكريم

وأكدت الدكتورة انتصار محمد يونس على أن اليوم بداية رحلة جديدة وعليكم أن تتقوا الله في عملكم وأداء العمل بأمانة، والعمل على تطوير أنفسكم ومهاراتكم والانطلاق نحو رحلة جديدة بشغف و حماس و التطلع الي الأفضل دائماَ.

و شهدت فعاليات الحفل تكريم كل من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد عبدالمولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة انتصار محمد يونس، والدكتورة إيمان سيد، والدكتورة مها راشد منسق البرنامج، والأستاذ أحمد حيدر مسؤول البرنامج بشئون الطلاب إلى جانب تكريم خريجي الدفعة الأول لبرنامج بكالوريوس التمريض المكثف.