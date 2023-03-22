ننشر أسماء المصابين بحادث أسيوط: كانوا في طريق العودة لتناول أول سحور

حصلت «الوطن» على أسماء 12 مصابًا في انقلاب سيارة ميكروباص، والذي وقع مساء اليوم الأربعاء، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، ليقضي على فرحة 12 شخصًا بسحور أول أيام الصيام، حيث كانوا في طريق عودتهم لتناول أول سحور وسط أسرهم بمسقط رأسهم بمحافظة بني سويف، بعدما قضوا أيامًا طويلة بعيدًا عن أسرهم بسبب العمل.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ويجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة حتى يتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وضمت قائمة مصابي حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، 12 شخصًا بينهم 3 أشقاء ونجل عمهم وهم:

إسلام حامد حنفي، 25 سنة.

سلامة حامد حنفي، 35 سنة.

أبو زيد حامد حنفي، 36 سنة.

أحمد عويس حنفي، 26 سنة.

رمضان سعودي عواد، 47 سنة.

محمد مصطفى محمد، 21 سنة.

جابر محمد جودة، 36 سنة.

محمد أحمد عيد، 16 سنة.

أحمد طه محمد، 57 سنة.

أسامة علاء عبد الكريم، 47 سنة.

أحمد جابر شعبان، 18 سنة.

علاء فتحي سعودي، 37 سنة.

كسور وجروح وكدمات

وتراوحت إصابات مصابي حادث انقلاب ميكروباص، بين جروح وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حيث بلغت نسبة إصاباتهم بسيطة إلى متوسطة، ويجرى تقديم العلاج اللازم لهم الآن، ليتم التصريح بخروج المصابين بإصابات بسيطة، وحجز المصابين بإصابات متوسطة في مستشفى الفيوم العام، خصوصًا من يحتاجون إلى جبس أو إجراء جراحي، وفقًا لإصابة كل منهم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.