إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي)، بدائرة محافظة الفيوم، أثناء عودتهم من عملهم بالقاهرة إلى مسقط رأسهم بإحدى محافظات شمال الصعيد، لتناول سحور أول أيام شهر رمضان رفقة أسرهم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على السيارة فانقلبت في نهر الطريق.

وتنوعت إصابات الـ 12 مصابًا بين كدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 4 أشخاص من أسرة واحدة، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدتهم لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة المركز، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 12 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، اتجاه أسيوط، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، أثناء عودتهم من القاهرة إلى محل سكنهم بمحافظة بني سويف لتناول سحور أول أيام رمضان وسط أسرهم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.