مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر أول أيام رمضان في محافظة أسيوط

يبحث عدد كبير من أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، عن مواعيد صلاة الفجر في أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يبدأ أول أيامه الخميس، ومواعيد الصلوات الخمسة الذي يحرص المصلين على أدائها في وقتها بالمساجد.

إقبال على المساجد الكبرى

ويقبل أهالي مراكز أسيوط إلى أداء صلاة الفروض وخصوصا التراويح في المساجد الكبيرة التي تشتهر بها المحافظة، التي يأتي في مقدمتها مسجد البقلي بمنطقة «سيد بحي غرب أسيوط والهلالي وناصر مكة والرحمة بمدينة أسيوط والفرغل بمدينة أبوتيج والفردوس بمركز الغنايم».

إمساكية شهر رمضان

وبحسب إمساكية شهر رمضان التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة أن يبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الأولى من شهر رمضان 13 ساعة و56 دقيقة، وفيما يلي مواعيد الصلاة في اليوم الأول.

صلاة الفجر 4.32 صباحا.

الشروق : 5.56 صباحا.

الظهر : 12.2 ظهرا.

العصر : 3.30 مساءا.

المغرب : 6.08 مساءا.

العشاء: 7.23 مساءا.