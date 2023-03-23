مبادرة ريادي GATE بإعلام القاهرة تطلق فعاليات التوعية بريادة الأعمال

نظم طلاب قسم العلاقات العامة بكلية إعلام القاهرة ضمن مبادرة «ريادي GATE» فعاليات التوعية بمجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الريادية للشباب بمقر كلية الإعلام جامعة القاهرة بحضور كل الدكتور منال جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود زين العابدين مدير إدارة ريادة الأعمال بجهاز تنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليلى البرنشاوي مدربة في المهارات الحياتية و العلاقات العامة وريادة الأعمال و الصحفي مهدي مبارك

فعاليات مبادرة ريادي gate في اعلام القاهرة

تناولت الفعاليات وفق بيان المبادرة شرحا لأنشطة حملة ريادي gate من تقديم التوعية والدعم لاستثمار أفكار الشباب الريادية ومحاولة تقديم يد العون لهم عن طريق عرض أفكارهم على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل المعلومات والمهارات المطلوبة لإقامة المشاريع واستثمار الأفكار الريادية.

البرامج والفعاليات ضمن جهود تمكين الشباب

قالت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة إن الوزارة تهتم بتوفير البرامج والفعاليات بهدف تمكين الشباب والإهتمام بريادة الأعمال

فرص تدريبية متنوعة لخدمة الشباب

كما استعرضت أهم الجهات الداعمة التي تتعاون معها الوزارة، لتوفير فرص تدريبية متنوعة لخدمة الشباب مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بريادة الأعمال وتسعي للتعاون مع كافة الجهات التي تهتم بهذا المجال الهام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الحرص علي تخصيص إدارة داخل أروقة وزارة الشباب والرياضة تحمل مسمي ريادة الأعمال تأكيداً علي الاهتمام بهذا المجال

وشهدت الفعاليا عرض فيلم تسجيلي حول المبادرة وأنشطتها ومجهودات حملة ريادي gate، وأكد المشاركون علي المهارات الريادية وأهمية ريادة الأعمال في الوقت الحالي ومعايير اختيار الفكرة والمهارات التي يحتاجها رائد الأعمال والمنح الشخصية والخاصة بالمشروعات الريادية.

وكانت مجموعة من طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان قد أعلنوا في وقت سابق تدشين مبادرة جديدة ضمن مشروعات التخرج بالكلية تحت عنوان ريادي gate لنشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات والتأهيل لسوق العمل تحت شعار "دليلك للإستثمار فكرتك".

المبادرة تحت إشراف الدكتورة داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية أعلام القاهرة والدكتورة حياة بدر المدرس بقسم العلاقات العامة ولمياء أحمد المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة ويقوم عليها الطلاب نهلة عصام ودنيا ناصر و تسابيح سمير وندا ايمن وآية محمد وعمر عبد المعطي وسهيلة أيمن ورانا رأفت وأميرة عصام وندى عصام وشيماء سنجر وشيماء عصام ومحمد سيد وأحباب سامح ورحمة عادل ونوران ياسر وجهاد عصمت ومنة الله اسماعي وماجى مريد وياسمين يس.