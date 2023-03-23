وفاة الفنان مجدي عبدالوهاب وصلاة الجنازة عصر اليوم

رحل عن عالمنا الفنان مجدي عبدالوهاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وفاة الفنان مجدي عبدالوهاب

وقال الفنان أشرف زكي لـ«الوطن»، أنه من المقرر تشيع الجثمان عقب صلاه العصر اليوم، من منزله بالمعادي ببرج القانونين بالمعادي.

آخر أعمال الفنان مجدي عبدالوهاب

كانت آخر أعمال الدكتور مجدى عبدالوهاب مسلسل «الدخول في الممنوع» بطولة الفنان أحمد فلوكس وإيمان العاصي وبشرى وعزت أبوعوف وسوسن بدر ونورهان ومونيا والمطربة أمينة، وحسام داغر وشريف خير الله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، تأليف محمد الباسوسي، وإخراج محمد النجار.

محطات في حياة الفنان مجدي عبدالوهاب

وبدأ الفنان مجدي عبد الوهاب؛ مشواره الفني من خلال برامج الأطفال الشهيرة كبرنامج «بابا شارو وأبلة فضيلة»، ثم اتجه للتلفزيون واشتهر في مسلسل «عائلة الحاج متولي».

درس مجدي عبدالوهاب الطب بجامعة القاهرة، بقسم الجراحة ثم انتقل إلى قسم الأمراض النفسية، بالإضافة إلى التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج وسيناريو سعاد القاضي، رئيسة إذاعة صوت العرب إلى «بابا شارو»، وبعدها انتقل للعمل مع أبلة فضيلة.