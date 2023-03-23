ما مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو؟.. مفتي الجمهورية يشرح

ما هو مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو؟، سؤال يراود العديد من المسلمين مع دخول شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر، لأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي تجب على كل مسلم بالغ عاقل مقتدر إخراجها، قبل انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر المبارك.

مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن سؤال ما هو مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو؟، موضحا أنّ قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأن القمح هو غالب قوت أهل مصر، وقد فرضت زكاة الفطر على كل من يجد قوت يومه ولو كان فقيرا.

ولفت مفتي الجمهورية، أن مقدار زكاة الفطر 2023 بالكيلو، جعلها الله تطهيرا للنفس وللصيام مما قد يؤثر فيه، وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلا للأجر.

تعجيل إخراج الزكاة

وأشار «علام» إلى أنه يجوز شرعا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، كما ناشد المسلمين بتعجيل زكاة الفطر وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي غيرت بصورة واضحة للجميع، سمات الحياة المعتادة في شهر رمضان.