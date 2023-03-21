المفتي: الاجتهادات واسعة في مسألة زكاة الفطر ولا يمكن التضييق على العباد

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يوفقه ويسدده وينفع به البلاد والعباد وترتقي مصر معه إلى الأمام، إذ قال «كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصري في خير وعافية وأمان ويحقق كل إنسان ما يتمناه»، موضحًا أن الاجتهادات واسعة في مسألة زكاة الفطر ولا يمكن التضييق على العباد.

الهلال لم يولد قبل غروب الشمس

ودعا «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، الله عز وجل أن يرزقنا في رمضان التقوى والعمل والصالح ويقربنا إليه ويجعله حجة لنا لا علينا، موضحًا أن الهلال لم يولد قبل غروب الشمس ولم يتم رؤيته لذلك فإن غرة رمضان هي يوم الخميس المقبل.

استقبال فتاوى المواطنين على رقم 107

وأوضح مفتي الديار المصرية، أنه يجرى استقبال فتاوى المواطنين على رقم 107 إلى جانب الفتوى الشفوية والرقمية، موضحا أن هذا الرقم مجانا للتيسير على المصريين وإيضاح الأمور الدينية لهم، معلقا «شعب متدين»، كما ذكر أنه يجوز إخراج زكاة الفطر فدية يوم بيوم أو جمعها عن الأيام.

وأردف أن الاجتهادات واسعة في مسألة زكاة الفطر، ولا يمكن التضييق على العباد، ويجرى الإعلان عن قيمة زكاة الفطر في أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن عليه أيام من رمضان الماضي عليه أن يقضيها بعد عيد الفطر المبارك، والإنسان المريض الذي يضره الصوم، مرخص له بالإفطار، طالما أن المرض قد يودي بحياته، ومن كان مرضه مزمن ومستمر يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم.