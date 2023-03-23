تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق في صحراء المقطم.. سقطوا خلال 4 أيام

أسرار جديدة في جريمة قتل سائق الجيزة في صحراء المقطم كشفها الأصدقاء الثلاثة المتهمون بالقتل أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق معهم ظهر اليوم، انتهت بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وأنهم أعدوا خطة الجريمة سويًا خلال جلسة جمعت الأصدقاء الثلاثة في منزل أحدهم في بولاق الدكرور اتفقوا على أن تكون جريمة القتل في المقطم حتى يكونوا في مأمن من ملاحقة الشرطة لهم في محل إقامتهم بالجيزة.

اعتراف المتهمين بقتل سائق الجيزة

وقال المتهمون بقتل صديقهم بصحراء المقطم خلال حديثهم أمام النيابة العامة إنهم لم يتوقعوا أن يتم القبض عليهم بسرعة كبيرة بعد تنفيذ الجريمة، أي بعد 4 أيام فقط من الحادث، وأنهم قتلوا صديقهم بسبب خلافات مالية بينهم وسددوا له عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال وبعدها اشعلوا النيران في جثمانه ظنًا منهم أنهم طمسوا معالم الجريمة.

كاميرات المراقبة تُسقط المتهمين

وأضاف المتهمون بقتل سائق الجيزة أنهم الشرطة ضبطهم بعد بلاغ من أسرة السائق أبلغوا في بتغيبه عن المنزل وأنه كان في المرة الأخيرة بصحبتهم، كما ساهمت كاميرات المراقبة الخاصة من محل تجاري في بولاق برصد مقابلة سائق الجيزة لاصدقائه واستقلالهم معه سيارته الميكروباص قبل أن يتحركوا إلى المقطم إلى المقطم حيث مسرح الجريمة.

عقوبة المتهمين بقتل سائق الجيزة

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة هي القتل العمد وفق قانون العقوبات، موضحًا: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف: «خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».ث مسرح الجريمة.