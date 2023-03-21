السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم «ا. ف» بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه «ج. خ» بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

ضربه بمطواة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجني عليه بعد التعدي عليه بسلاح أبيض مطواة، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فضربه بمطواة، ما أسفر عن إصابته، ووجهت إليه جهات التحقيق المختصة تهمة الشروع في القتل، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.