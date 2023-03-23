تفاصيل قتل صيدلي لزوجته وابنتيه في طنطا بالغربية.. «مخدر داخل مشروب»

استمعت جهات التحقيق بمدينة طنطا في محافظة الغربية، إلى اعترافات الصيدلي «أحمد. ع»، الزوج المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيهما.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، فإن المتهم أعطى زوجته وابنتيه مادة مخدرة في أحد المشروبات، ليغبن عن الوعي، ثم خنقهن، وحاول إخفاء معالم جريمته، بفتح محبس الغاز، وتركهن داخل المنزل، وغادر من أجل إبعاد التهمة عنه.

كاميرات المراقبة ترصد خروج المتهم من المنزل

كشفت مصادر مسؤولة بجهات التحقيق، أن كاميرات المراقبة رصدت خروج الزوج الصيدلي من المنزل، لعدم إلصاق التهمة به، وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن الناجي الوحيد هو ابنه الأكبر؛ إذ أنه كان متواجدا في مدينة الإسكندرية، من أجل الدراسة، وجرى ضبط الزوج المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب تراكم الديون.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وطالبت الطب الشرعي بإرسال تقرير الصفة التشريحية، لمعرفة أسباب الوفاة.

إخطار بالعثور على 3 جثث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على 3 جثث لصيدلانية وطفلتيها، داخل شقتهم السكنية الكائنة بشارع الحمزاوي التابعة لقسم أول شرطة طنطا، وتبين أن الجثث تخص كلا من صيدلانية تدعى منى السروجي، تبلغ من العمر 42 عاما، وابنتيها زينة أحمد، 17 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، وجميلة أحمد، 7 سنوات، بالصف الثاني الابتدائي، وعثر عليها ملقاه في صالة الشقة السكنية، وجرى تشييع جثامين الضحايا ودفنها بمقابر العائلة.