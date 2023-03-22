افتتاح معهد بنين شنبارة الميمونة الأزهري في الشرقية 

افتتح الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، معهد بنين شنبارة الميمونة الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك بعد أن انتهت الإدارة الهندسية من أعمال الترميم الكلي.

وجرت أعمال الترميم الشامل للمبنى بالأدوار والملحقات كافة، من معامل للحاسب الآلي ومعمل العلوم، والمسجد، والمكتبة، وحجرات الأطقم الإدارية والفنية للمعهد، وذلك لرفع كفاءة المبنى، ليلبس ثوبه الجديد مطابقا للمواصفات القياسية، ويستوعب الزيادة المطردة في أعداد المتقدمين للمرحلتين الإعدادية والثانوية من أبناء القرية .

افتتاح معهد بنين شنبارة الميمونة الأزهري بالشرقية

وقال رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن ذلك يأتى في إطار حرص الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على تقديم أوجه الدعم لتلاميذ الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، وإتاحة الفرصة للجميع لتلقي خدمة تعليمية مجانية بأفضل صورة.

من جانبه، أكد السيد أحمد الجنيدي، أن منطقه الشرقية الأزهرية لا تدخر جهدا في سبيل إعادة ترميم وصيانة معاهد الشرقية بالإدارات كافة، مقدمًا الشكر للإدارة الهندسية وكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير في وقت قياسي.

حضر الإفتتاح مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجه أول التربية الرياضية، ومدير إداره الأمن، ومدير الإدارة الهندسية، وعدد من أفراد المجتمع المدني بالقرية وأولياء الأمور.