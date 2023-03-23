قناة «القاهرة الإخبارية»: خطة السلام الصينية تتضمن 12 بندا أساسيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن خطة الصين للسلام بين روسيا وأوكرانيا، وقال التقرير: «كلٌ يرى السلام من وجهة نظره فمع إعلان الصين خطة السلام الروسية الأوكرانية؛ ثارت ضدها دول ورحبت بها أخرى من أجل إنهاء الصراع، فهل هي خطة واقعية؟».

خطة السلام الصينية

وأضاف: «خطة السلام الصينية تتضمن 12 بندا أساسيا أبرزها التأكيد على احترام سيادة الدول والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية واللجوء إلى طاولة المفاوضات بدعم من المجتمع الدولي، وحلا للأزمة الإنسانية من خلال الأمم المتحدة وحماية المدنيين وتبادل الأسرى».

سلاسل الصناعة والتوريد

وتابع: «وتضمنت الخطة بنودا أخرى تتعلق بأهمية الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وتقليص الأخطار الاستراتيجية النووية التي قد تنجم عن الصراع بالإضافة إلى عودة تصدير الحبوب وفق اتفاق البحر الأسود، بالإضافة إلى وقف العقوبات أحادية الجانب والحفاظ على سلاسل الصناعة والتوريد».

واستطرد: «ويتناول البند الأخير دعم مرحلة إعادة الإعمار في أوكرانيا».

وأكد: «الرئيس الأوكراني تفاعل مع الخطة الصينية ضمن الترحيب بأي مبادرة تحاول تفكيك خيوط الأزمة، وفيما يتعلق ببعض بنود الخطة فقد وافق عليها وتحفظ على بنود أخرى، فيما سارعت الإدارة الأمريكية برفض أي تسوية سلمية برعاية غريمتها الصين ووصفتها بغير المنطقة واتهمت الخطة الصينية بدعم روسيا ببقائها في المناطق التي احتلتها بل وشككت في نوايا بكين».