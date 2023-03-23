رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أجواء رمضان بمصر وعادات المحروسة

كتب:

محمد عزالدين
03:31 م | الخميس 23 مارس 2023
الفوانيس- تعبيرية

الفوانيس- تعبيرية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن أجواء رمضان في القاهرة بعنوان «القاهرة.. طقوس رمضانية فريدة تزيد من روحانية المدينة التاريخية».

أجواء رمضانية فريدة

وقال التقرير: «في مدينة القاهرة ثمة أجواء رمضانية فريدة تبدأ حتى قبل انطلاق الشهر الكريم، فتملأ الشوارع بروحانيات اعتادت عليها؛ تعبر عن هذه الأيام المباركة التي يستقبلها المصريون باشتياق كبير».

وأضاف: «تتميز القاهرة دائما دون غيرها من المدن بعاداتها الجميلة والمميزة، في استقبال شهر رمضان المبارك، فتتحول الشوارع والميادين فيها خلال هذا الشهر الكريم إلى لوحات فنية جميلة تخطف الأنظار وتسر الناظرين».

وتابع: «في القاهرة تمتلئ الشوارع بالفوانيس، تلك العادة الرمضانية القديمة التي يعود تاريخها إلى 1000 سنة أو أكثر، قبل أن تتحول مع الوقت إلى رمز رمضاني أصيل انطلق من مصر لينتشر بعد ذلك في مختلف دول العالم».

سمة مميزة لشوارع والميادين

وأوضح: «الزينة والأضواء المبهرة تعتبر هي الأخرى سمة مميزة لشوارع والميادين خلال الشهر الكريم، فما أن يحل الليل حتى تضاء الأنوار بألوانها الزاهية المختلفة فتخطف الأنظار والقلوب في مشهد يعشقه كل محب لقاهرة المعز».

واستطرد: «رمضان القاهرة يختلف عن غيره، فتاريخ هذه المدينة التي لا تنام يزيدها جمالا فوق جمالها، فتزداد روحانياتها في ليالي الشهر الكريم».

اقرأ المزيد:

أماكن إفطار رمضان على النيل.. أطعمة متنوعة وحفلات فنون شعبية

أسامة الأزهري في «لحظة صفا» على 9090 يوضح فضائل شهر رمضان الكريم

من يجب عليه إخراج فدية صيام رمضان ومقدارها؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان 2023 والقنوات الناقلة.. تعرف عليها

مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023

السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي لتهنئته بشهر رمضان الكريم
بقلم محمد عزالدين