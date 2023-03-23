علي جمعة: مصر هي دولة التلاوة والمتربعة على عرش قراءة القرآن

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن مصر هي دولة التلاوة وأنها المتربعة على عرش قراءة القرآن بقرائها وبعلمها في التجويد والوقف والابتداء والترتيل والقراءات وأن كل من في الشرق والغرب يعترفون بذلك باعتباره محل إجماع.

كل إجازات القراءات تجد فيها القراء المصريين

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة «الحياة» أن اهتمام المصريين بعلم القراءات وتعلقهم بالقرآن الكريم يجعلها بلادهمفي مصاف دول القيادة والريادة.

وضرب جمعة مثلًا بمسابقات القرآن العالمية في الشرق والغرب وأنك تجد دائمًا المحكمين علماء مصريين، لافتًا إلى أن كل إجازات القراءات تجد فيها القراء المصريين.

وأشار إلى أن مصر هي أول من افتتحت معهدا متخصصا للقراءات، معتبرًا أن مصر هي دولة قراءة القرآن الكريم.

وأكد الدكتور علي جمعة أن مصر تتمتع بجيش من قراء الكريم عبر العصور، موضحا أنهم سيتناولون في البرنامج عددا من قراء القرأن الكريم.