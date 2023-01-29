علي جمعة: 95% من الشريعة الإسلامية «أخلاق» و5% أحكام وعبادات

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله سبحانه وتعالى قدم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله قائدا لمن تلاه من البشر ومن أراد أن يسأل نفسه ماذا يفعل في الدنيا عليه التحلي بأخلاق الرسول وشريعته وجعلها برنامجا يوميا، متابعا: «النبي كان صاحب خلق عظيم».

60 ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأضاف على جمعة، في لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأحاديث المنقولة عن النبي في الكتب بعد التتبع 60 ألف حديث تضم كل الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف وكله.

ولفت إلى أن الأحاديث المتعلقة بالصلاة والحج والصوم والعبادات والمعاملات حوالي 2000 حديث يعنى حوالي 3% من الأحاديث.

الأخلاق في القرآن الكريم

وتابع: «القرآن الكريم فيه 300 آية تتحدث عن الأخلاق مقابل 6 آلاف آية تتحدث عن العبادات بمعنى أن حوالي 5% من القرآن عبادات و95% من الشريعة أخلاق، وبذلك 5 أو 3% من الشريعة أحكام شغلنا بها أنفسنا، وتركنا الـ95% المتعلقة بالأخلاقيات».