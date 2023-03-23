علي جمعة: الشيخ محمد رفعت فقد بصره وعمره عامان.. حفظ القرآن عند 8 سنوات

تحدث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن القارئ الشيخ محمد رفعت والذي وصفه بقيثارة السماء، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة «الحياة».

وأشار إلى أن الشيخ محمد رفعت ولد عام 1882، وأثناء عند ثورة 19 كان عمره 37 عام وشارك فيها.

فقد بصره وعمره عامين

ولفت علي جمعة إلى أن الشيخ محمد رفعت كان والده حكمدارا لمنطقة الخليفة، وهو ما يعادل الآن منصب مأمور القسم، مشيرًا إلى أنه فقد بصره وعمره عامان وكانت عادة المصريين وقتها أن يحفظوا أبناءهم القرآن لكل من يفقد بصره، وحفظه وعمره 8 سنوات في مسجد فاضل باشا بالجماميزي.

ولفت جمعة إلى أن الشيخ محمد رفعت كان يقرأ السورة في مسجد فاضل كان يمر عليه الترام وكان يوقف الكمسري التروماي ليستمع للشيخ محمد رفعت حينما يقرأ واكتشفوا بعدها أن الكمسري مسيجي، معتبرًا أن الشيخ محمد رفعت أسطورة.