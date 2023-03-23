«صحة سوهاج» تفعل الحجز الإلكتروني لخدمات التأمين الصحي.. اعرف الخطوات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني المسبق للمنتفعين المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للتأمين الصحي، وذلك عبر موقع هيئة التأمين الصحي.

حجز التأمين الصحي إلكترونيا

وأضافت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج أن موقع هيئة التأمين الصحي يمكن زيارته من هنا، إذ يكتب المنتفع بالتأمين الصحي الاسم رباعيًا والعيادة الأقرب له، ثم يحدد موعد الحجز، من بين الساعات المطروحة، واختيار التخصص والطبيب المعالج.

تشغيل خدمة الفحص المسائية

وأعلنت مديرية صحة سوهاج عن تشغيل خدمة العمل المسائي بالتأمين الصحي والتي سيبدأ العمل بها بداية من يوم السبت القادم الموافق 25 مارس الجاري، من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساءً تيسيرا على المواطنين ومنع للتكدس خاصة بظل الشهر الكريم.

أماكن التأمين الصحي المسائي

ومن المقرر أن يكون العمل بالفترة المسائية في مركزين رئيسين للتأمين الصحي هما: مجمع العاشر من رمضان الطبي للتأمين الصحي بشارع الشبان المسلمين، أمام مدرسة الراهبات بمدينة سوهاج، ومجمع عيادات طهطا الشاملة للتأمين الصحي بشارع لطيف باشا، ترعة الحرافشة بمدينة طهطا.