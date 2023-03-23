موعد أذان الفجر في الشرقية الجمعة 24-3-2023

يحرص ملايين المسلمين في محافظة الشرقية التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 8 ملايين نسمة، على معرفة موعد أذان الفجر خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

وحسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة يبدأ موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 4:26 صباحا.

موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

ويسبق موعد أذان الفجر حسب الإمساكية، موعد السحور في الساعة 2:6، وموعد الإمساك في الساعة 4:26، ويلي موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 موعد الشروق في الساعة 5:55.

مواعيد أذان المغرب والظهر والعصر والعشاء في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

أما موعد أذان الظهر في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023 فيكون في الساعة 12:01، ويحين موعد أذان العصر في الساعة 3:29 عصرا. وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:7 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:25.

عدد ساعات الصيام في الشرقية يوم الجمعة 24-3-2023

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام في الشرقية في ثاني أيام شهر رمصان الكريم والتي تنتهي بحلول موعد أذان المغرب وتبدأ بحلول موعد أذان الفجر في الشرقية يوم الجمعة 24-3- 2023 تبلغ 14 ساعة ودقيقتين.