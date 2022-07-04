موعد صلاة العيد 2022 في المغرب.. وسر اختلاف رؤية الهلال عن باقي الدول

يبحث كثيرون عن موعد صلاة العيد 2022 في المغرب، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف بالمملكة قبل أيام موعد عيد الأضحى المبارك والذي يوافق الأحد المقبل العاشر من شهر يوليو والحادي عشر من شهر ذي الحجة، إذ سيكون مخالفا للملكة العربية السعودية وغالبية الدول الإسلامية التي أعلنته السبت المقبل التاسع من يوليو.

ويعود اختلاف موعد عيد الأضحى 2022 في المغرب إلى أن وزارة الأوقاف المغربية كانت أعلنت قبل أيام أنها استطلعت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبالاتصال بمندوبها في مناطق المملكة المختلفة ومع القوات المسلحة لم تثبت رؤية هلال ذي الحجة وكان ذلك الأربعاء الماضي، وبناء عليه أعلن يوم الخميس الماضي 30 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2022 في المغرب

أما عن موعد صلاة العيد 2022 في المغرب، فإنها تأتي بعد شروق الشمس بمسافة زمنية تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، حسب المناطق المختلفة في المملكة المغربية.

وبعد مطالعة عدد من المواقع المغربية أكدت أن صلاة العيد ستكون من 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس أي أنه سيكون بعد الساعة السادسة صباحا بتوقيت المملكة المغربية.

عرفات الكبرى وعرفات الصغرى في المغرب

وأثار اختلاف موعد عيد الأضحى في المغرب عن غالبية الدول العربية والإسلامية، تساؤلات كثيرة خصوصا ما يتعلق بوقفة عرفات، وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن المغاربة يقتنعون بأن هناك عرفات الكبرى وعرفات الصغرى، فالأولى توافق وقفة عرفات في السعودية، والثانية تأتي قبل العيد بيوم لديهم إذا جاء مخالفا للسعودية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يخالف عيد الأضحى في المغرب المملكة العربية السعودية، كما أنها ليست الدولة الإسلامية الوحيدة التي يأتي فيها العيد مخالفا للرياض، فهناك دول أخرى مثل إيران وأحيانا العراق وبعض الدول الأخرى.